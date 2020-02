Ps Catania smantella 'piazza di spaccio'

(ANSA) - CATANIA, 18 FEB - La polizia di Catania ha smantellato una 'piazza di spaccio' con un'operazione antidroga della squadra mobile della Questura che ha eseguito un'ordinanza cautelare nei confronti di 14 indagati. I reati ipotizzati dal Gip, che ha accolto la richiesta della Procura distrettuale, sono associazione per delinquere, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti. Al centro delle indagini un gruppo criminale che, secondo l'accusa, gestiva una 'piazza di spaccio' per la vendita di marijuana nel popoloso rione di San Giovanni Galermo.

Era di circa 200 cessioni giornaliere il giro della piazza di spaccio nel quartiere di san Giovanni Galermo sgominata stamane dalla Polizia di Stato in un'operazione che ha portato all'arresto di otto persone, due delle quali poste ai domiciliari. Altre cinque sono state sottoposti all'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. L'operazione è stata denominata 'Cattivo tenente' richiamando un film del 1992, in ragione del ruolo di capo promotore ricoperto da uno degli indagati, Orazio Tenente, che veva nel fratello Luigi il suo braccio destro. L'indagine, avviata nel maggio del 2017 dalla Polizia di Stato e coordinata dalla Procura Distrettuale Antimafia, si è incentrata sulla zona di via Balatelle, una delle piazze di spaccio del quartiere ed ha accertato l'esistenza di un gruppo ben organizzato che gestiva con regolarità e costanza lo spaccio di marijuana con una perfetta distribuzione di compiti tra pusher, vedette e custodi della droga. L'attività di spaccio era distribuita su due turni, dalle 10 alle 14 e dalle 15 alle 20, avveniva all'interno dei portici dei palazzi. La droga veniva nascosta sotto una botola di ferro ricavata nel terreno nella quale i vari pusher si rifornivano durante i due turni di spaccio. Gli investigatori sono riusciti a piazzare videocamere all'interno della piazza di spaccio riprendendo per mesi il traffico di droga. I tempi di intervento sono stati particolarmente brevi in attuazione di un consolidato protocollo di indagini seguito dalla Dda per contrastare il fenomeno delle piazze di spaccio nel capoluogo etneo.