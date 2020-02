Coronavirus:cinese monitorato a Siracusa

(ANSA) - SIRACUSA, 17 FEB - Un cinese residente a Siracusa con tosse è sotto osservazione da ieri all'ospedale "Umberto I" di Siracusa. Nonostante non presenti stato febbrile, l'uomo è monitorato ed i medici hanno avviato il protocollo di sicurezza per il Coronavirus. Dalle prime analisi non sembrano emergere indicazioni preoccupanti ma si attendono i risultati del test specifico eseguito e subito inviato al centro di riferimento di Catania. Nelle prossime ore, l'Azienda sanitaria provinciale renderà noti i risultati degli esami.