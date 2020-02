In fiamme cumuli rifiuti, nube a Palermo

Qualcuno stamane ha appiccato le fiamme ai cumuli di rifiuti accatastati sotto il ponte della Guadagna a Palermo. La nube nera in pochi minuti era visibile da ogni parte del capoluogo: il fumo ha invaso le case del quartiere rendendo l'area irrespirabile. Le fiamme hanno danneggiato anche i cavi dell'energia elettrica. Diverse squadre dei vigili del fuoco sono state impegnate per cercare di circoscrivere l'incendio e sono intervenute le squadre dell'Enel per ripristinare l'energia elettrica in zona.