Teatro: al Libero arriva Il Carnevale degli Animali

Al Teatro Libero arriva Il Carnevale degli Animali. L'appuntamento è previsto per domenica 16 febbraio, alle 17, e rientra nel cartellone rivolto alle famiglie Isola di Teatro. "Un progetto per i bambini a partire dai 4 anni di età, ma adatto anche agli adulti, con l'obiettivo di avvicinarli al mondo della danza contemporanea, del teatro e della musica classica", afferma il direttore del Libero Luca Mazzone. La regia e le coreografie sono di Ilenia Romano, il testo e la drammaturgia di Ivano La Rosa, entrambi protagonisti sul palcoscenico della produzione firmata da Ilenia Romano e Scenario Pubblico/Czd Centro di Produzione della Danza, con il sostegno del Mibact e di Siae, nell'ambito del programma "Per Chi Crea".

Attraverso la semplicità del linguaggio di una favola, appositamente creata per fare da filo conduttore ai brani di Saint-Saëns, vengono esplorati i vizi e le virtù degli uomini mediante morali e "antimorali". I caratteri e le contraddizioni della natura umana, sintetizzati in precise figure sociali, sono associati metaforicamente alle varie tipologie animali che hanno ispirato i brani della suite musicale. La ricerca coreografica si fonda sull'aderenza timbrico-ritmica tra il movimento e le caratteristiche della musica e dei personaggi con le loro storie. Il linguaggio del corpo cerca così di evocare immagini e suggestioni di cui le note musicali e il racconto sono impregnati. "Immerso in atmosfere ora dense e ora sospese, rimbalzando tra le molteplici sfumature cromatiche dei sentimenti umani, lo spettatore sarà portato a fare un percorso emozionale-riflessivo in una dimensione reale al limite con l'immaginario", affermano gli autori. (ANSA).