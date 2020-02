Musica: Carmen Avellone in concerto con "Canzoni d'amore"

(ANSA) - PALERMO, 11 FEB - Il sipario del Real Teatro Santa Cecilia si aprirà questo fine settimana con una produzione originale del Brass , un'atmosfera dedicata all'amore in musica per festeggiare insieme il San Valentino. Un concerto unico nel suo genere, quello previsto nella rassegna Brass Extra Series, "Canzoni d'Amore" con la voce di Carmen Avellone accompagnata dalla Brass Youth Jazz Orchestra diretta dal Maestro Vito Giordano. Appuntamento giovedì 13 e venerdì 14 febbraio alle ore 21.30. Un concerto che propone un repertorio di canzoni dedicate all'amore in chiave jazz con standard indimenticabili come alcuni brani di Gershwin, Porter, Rodgers, Kern. D'altronde nella tradizione delle jazz songs l'amore è come sempre il tema portante e la Avellone si diletterà nell'interpretare brani come "Someone to watch over me" di George Gershwin, "Night and day" di Cole Porter, "Smoke gets in your eyes" di The Platters, "I've got a crush on you" di Frank Sinatra ed un original della stessa cantante che ha calcato di recente il palco insieme a Desirée Rancatore registrando ben 4 sold out. Il tema si svilupperà nell'amore vissuto nelle sue varie forme a partire da quella embrionale, per proseguire con quella iniziale e concludersi con quella finale di un rapporto di coppia, il tutto impreziosito dalla voce dell'artista Carmen Avellone, riconosciuta dalla stampa come cantante eclettica, versatile e raffinata, capace di affrontare vari tipi di repertorio. (ANSA).