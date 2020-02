Legambiente, che succede a Triscina?

(ANSA) - PALERMO, 10 FEB - "Riprendono davvero le demolizioni a Triscina o è solo uno spot, per sopire le polemiche dopo le nostre denunce? Qual è il programma di demolizioni per le oltre 50 case ancora da abbattere previste dalle delibere dei commissari?". Così, un una nota, Legambiente Sicilia.

"Sono state fatte le comunicazioni agli abusivi che hanno avuto le case abbattute - aggiunge la nota - per ottenere da parte loro il pagamento delle spese sostenute? E cosa sta facendo l'amministrazione comunale per continuare quest'opera di ripristino della legalità, visto che sono ancora decine e decine le case abusive da abbattere?".