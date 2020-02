Turismo: Bit, Razza, Sicilia meta per Salute e benessere

(ANSA) - PALERMO, 9 FEB - "Quest'anno candidiamo la nostra regione ad essere punto di rifermento anche per il turismo sanitario. E' un mercato che in tutta Europa sviluppa centinaia di miliardi di euro e che, purtroppo, la Sicilia non è ancora capace di intercettare al meglio così come tutta l'Italia, se è vero che di questo grande segmento non si riesce a recuperare più dell'uno per cento. Così al turismo sanitario dedicheremo l'edizione 2020 del Forum Meridiano Sanità: oltre ai tanti relatori internazionali già previsti coinvolgeremo, infatti, i più importanti operatori di turismo e di sanità". Lo ha detto alla Fiera di Milano l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, nel corso della conferenza stampa organizzata nello stand della Regione Siciliana allestito presso la Bit 2020.

"L'obiettivo - ha aggiunto Razza - è diventare meta e riferimento per chi vorrà sceglierci come luogo non solo di turismo tradizionale, ma anche di cura del corpo e di benessere alimentare e fisico. Volevo, infine, sottolineare la grande partecipazione allo stand della Sicilia qui alla Bit 2020, testimonianza palese dell'ottimo lavoro condotto dall'assessorato al Turismo". (ANSA).