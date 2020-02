Musica: Ron Carter, la leggenda del jazz a Palermo per Brass

(ANSA) - PALERMO, 4 FEB - In esclusiva Europea per la Fondazione the Brass Group, Ron Carter, una delle leggende viventi della storia del jazz, si esibirà nello storico teatro, Real Teatro Santa Cecilia. Colui che viene definito dalla critica internazionale "Il Mito" sarà accompagnato dall'Orchestra Jazz Siciliana diretta dal Maestro Domenico Riina, nell'ambito della rassegna Brass in Jazz, venerdì 7 e sabato 8 febbraio con doppio turno alle ore 19.00 e 21.30. Ron Carter, contrabbassista statunitense di musica jazz, è considerato un virtuoso del contrabbasso dotato di grande professionalità e di eccezionale padronanza tecnica. E' stato in tutta la sua carriera un elemento estremamente richiesto per le sessioni di registrazioni, che dettero origine a più di cinquecento album. Il 1963 è il punto di svolta nella carriera di Carter, che venne reclutato nel quintetto di Miles Davis e rimase un elemento fisso in quella che viene considerata la più grande sezione ritmica della storia del jazz, restando nella formazione fino al 1968 affiancato da Herbie Hancocock e Tony Williams, tre strumentisti che fusero il rigore tecnico e il virtuosismo con la duttilità armonica. Carter ebbe l'occasione di suonare anche in Europa dove si unì al pianista austriaco Friedrich Gulda. Nei primi anni settanta, il contrabbassista lavorò a New York assieme a Michel Legrand. Suonò assieme a Hubert Laws, Stanley Turrentine e George Benson fra i tanti, e in quegli anni andò in tournée in Europa e in Giappone, usando talvolta il basso elettrico. Carter andò in tournée con il riformato gruppo che riuniva i vecchi amici del decennio precedente Herbie Hancock e Tony Williams. Nel 1980 si unì al quartetto capitanato da Sonny Rollins e dopo un anno riformò il sodalizio con Hanckock e Wiliams, con Wynton Marsalis alla tromba; e con questo quartetto andò in tournée in USA, Europa e Giappone. (ANSA).