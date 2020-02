Figlia Borsellino, non c'è volontà aiuto

"Penso ci sia una enorme difficoltà a fare emergere la verità. Non ho constatato da parte di nessuno la volontà di dare un contributo, al di là la delle proprie discolpe, a capire cosa è successo". Lo ha detto, a margine dell'udienza del processo sul depistaggio delle indagini sulla strage di via d'Amelio, Fiammetta Borsellino, figlia del giudice ucciso il 19 luglio 1992 commentando la deposizione dell'ex pm Nino Di Matteo. "Penso che nessuno di questi magistrati abbia capito niente di mio padre - ha aggiunto Sembra che quello che riguarda Scarantino e il depistaggio delle indagini sia avvenuto per virtù dello spirito santo. Si tende a stigmatizzare la vicenda Scarantino come un piccolo segmento di una questione più grande. Io non penso che quello di Scarantino sia un segmento così piccolo".