Marsala, nasce premio "Tullio De Mauro"

(ANSA) - MARSALA (TRAPANI), 22 GEN - Il comune di Marsala istituirà un premio letterario intitolato a Tullio De Mauro. Lo ha annunciato l'assessore comunale alle Politiche sociali e culturali Clara Ruggieri al termine di un convegno dedicato al famoso linguista di fama internazionale ed ex ministro della Pubblica Istruzione scomparso il 5 gennaio 2017, che negli ultimi dodici anni di vita aveva scelto Marsala, e in particolare il litorale della Riserva naturale dello Stagnone, dove aveva comprato casa, come "buen retiro" estivo dove continuare i suoi studi in un clima di assoluta tranquillità. E proprio per avere scelto Marsala, il primo settembre 2016 il Comune gli aveva concesso la cittadinanza onoraria motivandola con "l'attaccamento e il consolidato senso di appartenenza al territorio".