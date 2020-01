Incendio in casa, donna muore

(ANSA) - SIRACUSA, 18 GEN - Una donna di 57 anni, Maria Covato, è morta oggi nella sua abitazione a Canicattini Bagni (Sr) dove è scoppiato un incendio per cause ancora da accertare.

La vittima è stata trovata in camera da letto dai vigili del fuoco intervenuti per spegnere le fiamme. La Procura sta cercando di capire le cause del rogo e ha incaricato il medico legale di eseguire l'ispezione cadaverica per accertare le cause della morte della donna, vedova, che potrebbe aver perso i sensi dopo aver inalato il fumo. L'appartamento è stato sequestrato e sono in corso verifiche sulla staticità dell'immobile. Cordoglio è stato espresso dal sindaco di Canicattini, Marilena Miceli.