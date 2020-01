Teatro: 'Agata, la Santa Fanciulla' alla Badia di Catania

(ANSA) - CATANIA, 17 GEN - "La stupefacente bellezza della Badia creata da Giovanbattista Vaccarini per la patrona di Catania sarà un motivo d'attrazione in più per Agata, la Santa Fanciulla". Ne è convinto Giovanni Anfuso, autore e regista di questo "dramma sacro della città di Catania ispirato agli atti del martirio", che debutterà il 23 gennaio, prodotto da Vision Sicily e Buongiorno Sicilia con il patrocinio del Comitato per i festeggiamenti Agatini, del Comune e della Arcidiocesi. Lo spettacolo sarà rappresentato tre volte ogni sera, a partire dalle 20, fino al 1 febbraio. A proporlo la stessa squadra che negli ultimi anni ha registrato i successi di 'Inferno' di Dante e 'Odissea' di Omero, inseriti tra i grandi eventi dell'assessorato al Turismo della Regione Siciliana. "Siamo giunti al momento in cui - spiega il regista - il lungo e articolato lavoro delle prove comincia a prendere corpo: qui nella Badia di Sant'Agata abbiamo acceso le luci, inserito gli elementi scenici, e sono pronti i costumi e le musiche, per dare una forma definitiva ad Agata, la Santa Fanciulla".

Dall'altare della chiesa parte una pedana che si protende verso l'esterno, verso la città, verso i devoti. "È un ponte tra Agata e i Catanesi - sottolinea Anfuso - tant'è che, da quando sono arrivate pedane e luci, gli abitanti del centro storico entrano sempre più di frequente nella Badia con curiosità, insieme ai turisti venuti per visitare il meraviglioso tempio barocco, un autentico gioiello". "Ci sono insomma - ha affermato il Regista - una grande attesa e un grande interesse nella città per Agata, la Santa Fanciulla. E lo dimostra il fatto che tantissimi Devoti, tantissimi Catanesi, hanno già comprato i biglietti per il nostro spettacolo". (ANSA).