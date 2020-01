Stato-mafia: anonimo a Corte su indagini

(ANSA) - PALERMO, 16 GEN - Una lettera anonima con suggerimenti per approfondimenti investigativi è arrivata alla corte d'assise d'appello di Palermo che celebra il processo sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia. Lo ha reso noto il presidente della corte Angelo Pellino all'inizio dell'udienza di oggi. "Il 10 dicembre è pervenuta una lettera anonima, indirizzata alla presidenza di questa Corte, con articoli di stampa e alcuni suggerimenti di tipo investigativo su questo processo", ha detto. "È stata inviata alla Procura e poi girata a noi. È a disposizione delle parti - ha aggiunto - ma non verrà acquisita agli atti del dibattimento". Nel processo sono imputati di minaccia al corpo politico dello Stato oltre a Dell'Utri, gli ex ufficiali del Ros Mario Mori, Antonio Subranni e Giuseppe De Donno, il pentito Giovanni Brusca, Massimo Ciancimino e i boss Leoluca Bagarella e Antonio Cinà.