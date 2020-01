Mafia: colpo a clan Belmonte Mezzagno

(ANSA) - PALERMO, 15 GEN - A Belmonte Mezzagno (Palermo) i carabinieri, coordinati dalla Dda, hanno arrestato Salvatore Tumminia, considerato il nuovo boss del paese dove in meno di un anno si sono verificati due omicidi e un tentato omicidio, dopo la decisione di collaborare dell'ex boss Filippo Bisconti, arrestato lo scorso anno insieme a Salvatore Sciarabba.

Tumminia, da poco scarcerato dopo una condanna a 16 anni.

Fra gli arrestati figura anche Giuseppe Benigno, che lo scorso 2 dicembre, mentre era in macchina, è stato affrontato da due persone che gli hanno sparato 9 colpi di pistola e per questo si era rifugiato da parenti nel Manotovano. Altri due, già ai domiciliari, sono stati raggiunti dall'ordinanza di custodia per estorsione aggravata dal metodo mafioso. Sono Stefano Casella e Antonino Tumminia.