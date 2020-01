Sardine: da domani staffetta in Sicilia

(ANSA) - PALERMO, 14 GEN - Comincia domani in Sicilia, partenza da Messina, la staffetta della Sardina, che gli organizzatori del movimento definiscono nelle loro pagine Fb siciliane "un viaggio lungo tutta la Sicilia per denunciare i ritardi infrastrutturali e raccontare le problematiche più urgenti in ogni provincia. Una Sardina autostoppista viaggerà con diversi mezzi e toccherà comuni o aree che sono simboliche per quel che riguarda i temi cruciali dell'isola: contrasto alla mafia, tutela dell'ambiente, solidarietà e accoglienza dei migranti, lavoro e sviluppo del territorio, diritto alla salute, emigrazione". Il percorso della Sardina dopo Messina toccherà Catania, Siracusa, Ragusa, Caltanissetta, Enna, Agrigento, Trapani e Palermo. A partire da domani, ogni giorno ciascuna provincia pubblicherà "un video che racconterà il proprio pezzetto di viaggio e le tappe toccate nel proprio territorio".

La staffetta della Sardina culminerà il 25 gennaio, alle 18, in un flash mob che si svolgerà in contemporanea nelle nove province.