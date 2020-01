Renzi, sugar tax non entri in vigore

(ANSA) - ROMA, 14 GEN - "Una importante azienda legata alla Coca Cola decide di lasciare la Sicilia per andare in Albania e giustifica questa scelta con la futura Sugar Tax. Il Governo intervenga subito convocando l'azienda e dando assicurazione sul fatto che prima dell'entrata in vigore di ottobre la Sugar Tax verrà cancellata come Italia Viva ha chiesto da settimane. E come è giusto che sia. Bisogna agire subito. La Sugar Tax ancora non è entrata in vigore e non dovrà entrare mai in vigore". Lo scrive Matteo Renzi su facebook.