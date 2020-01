Incidente Tir a Resuttano, lunghe code

(ANSA) - PALERMO, 14 GEN - Un Tir stamane è finito fuori strada sulla provinciale 19 nei pressi di Resuttano, utilizzato come percorso alternativo dal 20 dicembre dai mezzi pesanti sopra le 3.5 tonnellate che non possono più percorrere il viadotto Cannatello sull'autostrada Palermo-Catania perché a rischio crollo. Il mezzo pesante adibito al servizio di trasporto rifiuti questa mattina nel percorrere una curva è scivolato lateralmente probabilmente a causa proprio della strada dissestata ed è finito di traverso nel fango bloccando il traffico. Sono dovuti intervenire le forze dell'ordine, l'Anas e i mezzi di soccorso per il recupero del tir. Inevitabili le lunghe code di mezzi pesanti che si sono create da Resuttano in località Portella del Morto, in territorio di Petralia Sottana.(ANSA).