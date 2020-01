Teatro: "L'ultima notte del Rais" al Biondo di Palermo

(ANSA) - PALERMO, 13 GEN - Debutta in prima nazionale al Teatro Biondo di Palermo, venerdì 17 gennaio alle ore 21.00, L'ultima notte del Rais di Yasmina Khadra, uno spettacolo di bruciante attualità - tratto dall'omonimo romanzo pubblicato da Sellerio - diretto da Daniele Salvo e interpretato da Stefano Santospago nel ruolo di Muhammar Gheddafi, Carlo Valli, Gianluigi Fogacci, Riccardo Zini, Roberto Burgio, Alessandro Romano, Marcello Montalto.

Yasmina Khadra, pseudonimo di Mohammed Moulessehoul, ex ufficiale dell'esercito algerino, ci porta nel cuore dell'ultima giornata vissuta da Gheddafi, descrivendo il viaggio senza ritorno di un uomo solo, un'anima corrotta, perduta nel labirinto del potere. La narrazione delle ultime drammatiche ore di vita del leader libico ci aiutano comprendere l'attuale caos e il micidiale groviglio di interessi geopolitici che ruotano intorno alla Libia. Secondo Khadra, Gheddafi è come il personaggio di un libro omerico o forse rabelaisiano. Un personaggio straordinariamente complesso e imperscrutabile, tanto generoso quanto crudele, una figura patologicamente apprensiva, in cui coesistono dubbi radicali e convinzioni adamantine.

Le scene dello spettacolo, prodotto dal Teatro Biondo di Palermo, sono di Michele Ciacciofera, i costumi di Daniele Gelsi, le musiche di Marco Podda. Un rilevante ruolo drammaturgico è svolto dalle videoproiezioni dello studio torinese Indyca. Repliche al Teatro Biondo fino al 26 gennaio.

