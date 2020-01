Ha 300 gr hashish e pugnale, arrestato

(ANSA) - ENNA, 13 GEN - Un 45enne di Barrafranca è stato arrestato da agenti della squadra mobile della Questura di Enna e del commissariato di polizia di Piazza Armerina per spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo, che ha precedenti penali specifici, è stato trovato in possesso di circa 300 grammi di hashish. La droga era nascosta nella sua casa di campagna.

Durante l'operazione la polizia ha anche trovato e sequestrato, complessivamente, 3.300 euro, soldi ritenuti provento dello spaccio, dei bilancini e un pugnale. Per quest'ultimo possesso è stato denunciato anche per detenzione illegale di arma bianca.

(ANSA).