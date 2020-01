Farmaci sequestrati in aeroporto Palermo

(ANSA) - PALERMO, 13 GEN - Traffici illeciti tra il Ghana e l'Italia di medicinali e cosmetici: è quanto sospettano gli investigatori dopo alcuni sequestri nell'aeroporto Falcone-Borsellino. Oltre 1.300 pillole medicinali in blister di vario genere e marca, 2.000 grammi di creme medicinali e 2.000 millilitri di creme cosmetiche in tubetti e barattoli contenenti balsamo e tinture per capelli sono stati sequestrati dai funzionari della Dogana e dalla Guardia di finanza, a Capodanno, a una donna del Ghana, che è stata denunciata. Nel 2019, sono stati denunciati altre 3 persone, tutte ghanesi, e sequestrate oltre 24.000 pillole medicinali, 23.000 grammi di creme medicinali, 800 confezioni tra spray e bustine e oltre 91.000 millilitri di creme cosmetiche.