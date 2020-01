Concerto in memoria Sollima apre stagione Amici della Musica

(ANSA) - PALERMO, 13 GEN - Una corrente di emozione ha attraversato la platea del Teatro Politeama di Palermo oggi pomeriggio per l'inaugurazione della Stagione pomeridiana degli Amici della Musica. Un pomeriggio dedicato interamente a Palermo, a Eliodoro Sollima e all'Orchestra filarmonica del Conservatorio Scarlatti della città. Lo straordinario concerto ha avuto solisti come Giovanni Sollima al violoncello, Luigi Sollima al flauto e Giuseppe Andaloro al pianoforte. A 61 anni di distanza è tornato in scena il difficile concerto per pianoforte e orchestra di Eliodoro Sollima, compositore dal respiro internazionale, nel ventennale della scomparsa. Un successo unanime e un'ovazione per la bellissima "Aria per violoncello e archi". E' stata una festa anche per la presenza dell'Orchestra del Conservatorio, quasi tutti allievi, pochi docenti, ben diretta da Ottavio Marino, e per le tre generazioni di Sollima presenti. La serata è stata aperta dal presidente degli Amici, Milena Mangalaviti, e dal direttore artistico Donatella Sollima, e sul palco, a sorpresa, il soprintendente della FOSS, il maestro Marcellino, a testimonianza della pace fatta tra le due istituzioni che condividono il Teatro Politeama. Tra i prossimi appuntamenti il 3 febbraio il Quartetto Werther, e il prestigioso Trio Gaspard il 24 febbraio.(ANSA).