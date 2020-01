Teatro: comico Saverio Raimondo in tour anche in Sicilia

(ANSA) - PALERMO, 8 GEN - Dopo il successo de Il Satiro Parlante, il suo spettacolo di stand-up comedy uscito su Netflix nel maggio scorso e distribuito in 190 Paesi, Saverio Raimondo è in tour con più di un'ora di materiale completamente nuovo e travolgente. Per la sua prima tappa siciliana, il comico sceglie Palermo e debutta al Camus sabato 11 gennaio, alle ore 21.30. Con la sua ironia politicamente scorretta e la sua naturale irriverenza, Saverio Raimondo ridicolizza le ansie contemporanee, i costumi sessuali all'indomani del MeToo, la scena politica italiana e sé stesso; dalle molestie al populismo, dalla rabbia sociale al sesso orale, la satira di Raimondo fa ridere dove meno te l'aspetti, spingendo l'asticella sempre più su. Una comicità adulta per persone dotate di senso dell'umorismo, e alle quali Raimondo si rivolge in modo intimo e informale. Le prossime date al sud riprenderanno da febbraio e copriranno quasi tutta la Sicilia: venerdì 14 febbraio ARSonica di Siracusa, sabato 15 febbraio Street factory eclettica di Caltanissetta, domenica 16 febbraio Teatro Naselli di Comiso (Ragusa), martedì 18 febbraio Retronouveau di Messina, per chiudere mercoledì 19 febbraio al MA di Catania.(ANSA).