Provenzano, ok tavolo a tre

(ANSA) - PALERMO, 7 GEN - "Sono favorevole a fare un tavolo a tre: Stato, Regione e comuni. Ma colgo un rischio: non vorrei che in Sicilia si pensi di affidare tutte le responsabilita' allo Stato, la Regione ha le sue competenze che deve svolgere per cui va beme il tavolo ma con una prospettiva strategica".

Così il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, rispondendo alle richieste di molti sindaci che hanno denunciato tante emergenze durante l'incontro a Palermo col consiglio regionale dell'Anci. Il presidente di AnciSicilia, Leoluca Orlando, ha detto: "Chiediamo la istituzione di un tavolo Stato-Regione-Autonomie locali che possa essere un luogo d'incontro e di confronto sulle problematiche d'interesse degli enti locali anche in considerazione del fatto che la Regione siciliana ha competenza esclusiva in materia di ordinamento delle Autonomie locali".