Sugar tax: Candiani, Lega si batterà contro questo balzello

(ANSA) - PALERMO, 29 DIC - "Con la Sugar e la Plastic Tax il governo sta pregiudicando in modo drammatico l'intero settore delle bibite e la filiera agrumicola siciliana. Oggi ho incontrato il presidente della Regione Musumeci che ha già scritto a Conte e i principali attori della Filiera che sono pronti a un ricorso al Tar". Così Stefano Candiani, senatore leghista e coordinatore della Lega in Sicilia che oggi ha incontrato il Governatore Nello Musumeci e la presidente di Sibeg (Coca-Cola Sicilia).

"Le nuove tasse imposte con la Manovra dal governo giallorosso - prosegue Candiani - faranno scappare le industrie all'estero ad esempio in Albania dove c'è la Flat Tax creando una grave crisi occupazionale in Sicilia. Stiamo parlando ad esempio della Sibeg che oggi ha 350 dipendenti e un fatturato di 115 milioni che nel 2021 pagherà solo per Plastic e Sugar tax 20 milioni di tasse andando fuori mercato. Oppure la Tomarchio che come tanti altri piccoli marchi del territorio non sopravviverà a questa mazzata che nulla ha a che fare con la salute delle persone ma mira unicamente a rastrellare soldi". "Le imprese e i lavoratori siciliani - conclude Candiani - non meritano questo trattamento. La Lega continuerà a battersi contro questa scelta illogica e illiberale. La Sicilia ha bisogno di meno tasse non di un Governo in guerra contro le imprese, gli investimenti e il lavoro". (ANSA).