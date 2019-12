Artigianato: al via "Le botteghe dell'identità" in 13 Comuni

(ANSA) - PALERMO, 16 DIC - La sapienza artigiana si racconta con i suoi "maestri", abili interlocutori di arti tramandate da generazioni. Si riassume così l'iniziativa "Le botteghe dell'identità", in programma sabato 20 e domenica 21 dicembre nei tredici comuni coinvolti nel progetto finanziato dal MiBACT e co-finanziato dalle Regione sui Siti Unesco del Sud Est. Il progetto sta interessando i tre siti Unesco "Le Città tardo barocche del Val di Noto", "Siracusa e le Necropoli rupestri di Pantalica" e la "Villa romana del Casale di Piazza Armerina".

"Le botteghe dell'identità" è uno degli eventi previsti nell'azione del progetto dedicata alla valorizzazione e alla didattica, denominata "Le forme dell'identità". L'obiettivo è quello di trasmettere al pubblico, con particolare riguardo alle giovani generazioni, la conoscenza delle peculiarità delle risorse culturali del territorio, legate alla produzione artigianale, dei Siti Unesco del Sud Est. L'evento è promosso in collaborazione con Confartigianato. Inoltre l'Istituto Tecnologie Didattiche del Consiglio Nazionale delle Ricerche e l'Istituto David Chiossone per ciechi e ipovedenti, forti delle esperienze congiunte sul tema dell'inclusione e delle tecnologie, hanno sviluppato e condiviso delle Linee guida specifiche per far sì che ciascuna azione del progetto sia universalmente accessibile. Le botteghe, infatti, saranno accessibili, senza barriere, architettoniche e culturali per dialogare con il pubblico. Le botteghe saranno aperte all'incontro con il pubblico, in orari calendarizzati e pubblicizzati, dove gli artigiani mostreranno i loro lavori e i procedimenti della produzione. (ANSA).