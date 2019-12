Corte conti: Razza a opposizione, mistifica esito parifica

(ANSA) - PALERMO, 13 DIC - "Una opposizione senza vergogna prova a mistificare l'esito della parifica. Qualcuno spieghi a Fava, Sammartino e ai grillini che il maggior disavanzo non è un buco di bilancio e risale a precise responsabilità politiche.

Pensino alla contestazione sui 53 milioni di euro sottratti dal governo Crocetta all'Irfis per fare spesa corrente. Questo governo riporterà in regola i conti della Regione. Ma almeno stiano zitti quelli che hanno contributo più di tutti ad errori ed orrori". Lo ha dice l'assessore regionale per la Salute, Ruggero Razza. (ANSA)