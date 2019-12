Musica: a Palermo 'Extasis', 8 concerti per Natale

(ANSA) - PALERMO, 4 DIC - Presentata stamani a Palermo "Extasis", manifestazione per il Natale a Santa Caterina, dal 7 al 29 dicembre: 8 concerti nelle chiese di Santa Caterina, San Giuseppe dei Teatini, San Domenico e l'Oratorio di Santa Cita, per la sezione invernale di "Invisibilia", il progetto di Monsignor Bucaro, direttore dei Beni Culturali dell'Arcidiocesi di Palermo. Presenti anche Vincenzo Montanelli, ideatore di "Extasis", l'assessore regionale Manilio Messina, Pietro Marchese, direttore artistico dei concerti e Luca Pintacuda, direttore creativo dell' ODD Agency che cura una video- mapping per la prima volta all'interno di una chiesa, il 28 e 29 dicembre, un vero spettacolo con luci e suoni per mettere in risalto le già preziose decorazioni di quel capolavoro barocco che è la chiesa di Santa Caterina. Il 17 dicembre, alle 16,30, è prevista l'inaugurazione della mostra "Tesori di Ciminna- Sacra et Pretiosa", "meno di un decimo - ha detto il sindaco di Ciminna, Vito Barone - dei tesori che possediamo, tra dipinti, argenti e manufatti tessili molto preziosi, intessuti in oro e argento". L'assessore Messina ha sottolineato "l'importanza di una programmazione di eventi di carattere internazionale che possano incentivare il turismo invernale, che in alcune zone della Sicilia registra un calo del 60 e 70 % rispetto alla stagione estiva. Per questo abbiamo voluto evitare i contributi a pioggia, stanziando poco più di 2 milioni di euro per 50 manifestazioni a dicembre". Tra le innovazioni gli orari dei concerti, in esecuzione alle 12,00, per i turisti o alle 21,00. Il concerto d'apertura è sabato 7 alle 12,00 con il coro infantile multietnico "Quattrocanti", diretto da Pietro Marchese. "E' importante - ha aggiunto monsignor Bucaro - che gli abitanti del centro storico sappiano di vivere attorniati da tanta bellezza, perché le opere d'arte sacre non comunicano solo bellezza, ma anche la dimensione spirituale della vita".(ANSA).