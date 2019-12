Architettura: a Catania convegno su Giancarlo De Carlo

(ANSA) - CATANIA, 4 DIC - Il Dipartimento di Scienze Umanistiche dell'Università di Catania dedica domani 5 dicembre, in occasione del centenario dalla nascita, un convegno di studio alla figura ed alla lezione dell'architetto ed urbanista genovese Giancarlo De Carlo. De Carlo è stato tra i primi a sperimentare e applicare in architettura la partecipazione degli utenti alle varie fasi di progettazione. I lavori - che si svolgeranno, a partire dalle ore 11, nell'Auditorium dei Benedettini, che proprio da De Carlo prende il nome - hanno , tra l' altro, l' ambizione di proporre linee guida per "ridare coerenza e senso agli spazi della vita" al tessuto urbano di Catania. Tra i relatori docenti, architetti ed urbanisti di numerosi Atenei italiani.

L'incontro, dal titolo fortemente evocativo, "Giancarlo De Carlo scomodo e necessario", voluto dalla professoressa arch.

Antonietta Iolanda Lima, si svilupperà in due fasi della giornata volendo concedere a molteplici voci di eterogenea provenienza di affrontare il tema delle forme espressive delle architetture decarliane. Nella prima parte della giornata gli interventi si concentreranno sulla visione dell'architettura come esperienza di metodo che potrebbe divenire modello e processo. Nella seconda parte sarà possibile concentrarsi su aspetti legati alla città con un riferimento particolare all'esperienza catanese. (ANSA).