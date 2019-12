Premi: il Telamone a Nicola Fiasconaro

(ANSA) - PALERMO, 1 DIC - È stato assegnato a Nicola Fiasconaro il Premio Telamone 2019, riconoscimento alle personalità siciliane che si sono distinte nell'imprenditoria, nella cultura, nell'arte, già tributato a Leonardo Sciascia, Letizia Battaglia, Giuseppe Tornatore e Andrea Camilleri, solo per citarne alcuni.

Chiara Cilona, presidente della Rassegna internazionale Premio Telamone, promossa dall'Associazione Cepasa, ha così commentato le motivazioni per l'assegnazione del riconoscimento al maestro: "Un esempio ammirevole dell'uomo del Sud che ha realizzato con serietà e impegno un'industria dolciaria autenticamente Made in Sicily, nel rispetto della tradizione e nella migliore esaltazione dei prodotti locali".

"Questo premio ci rende orgogliosi perché è un tributo al vero Dna della nostra azienda, che guido insieme ai miei fratelli Martino e Fausto, e alla tradizione di materie prime e valori che ispira da sempre la nostra visione imprenditoriale", ha detto Nicola Fiasconaro la cui azienda ha sede a Castelbuono (Pa).