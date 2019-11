Esplode fabbrica fuochi: Codacons, 68 morti dal 2000 a oggi

Anche il Codacons, interviene sul caso dell'esplosione in una fabbrica di fuochi pirotecnici avvenuta a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. "Il bilancio provvisorio dell'incidente (al momento di tre morti e due dispersi) porta a 68 il numero totale di vittime registrate in Italia dal 2000 ad oggi a causa di esplosioni nelle fabbriche di fuochi d'artificio - spiega l'associazione - Una vera e propria strage che riporta la questione della sicurezza in primo piano". "Servono più controlli presso tali strutture e occorre verificare costantemente il rispetto delle norme di sicurezza - afferma il presidente Carlo Rienzi - La magistratura dovrà accertare se vi siano state omissioni sul fronte della sicurezza e negligenze da parte di chi aveva il compito di garantire il rispetto delle norme".(ANSA).