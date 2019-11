Rifiuti abbandonati, 23 multe a Gela

(ANSA) - GELA (CALTANISSETTA), 18 NOV - La polizia di Stato ha comminato sanzioni da 600 euro ciascuno nei confronti di 23 conducenti d'auto che con la loro vettura si fermano e abbandonano i rifiuti in strada, creando una discarica nella periferia di Gela. A 'incastrarli' le telecamere installate da personale del Gabinetto regionale della polizia scientifica di Palermo. Varia la tipologia dei rifiuti abbandonati, con prevalenza di quelli urbani domestici. Da autovetture e furgoni sono stati lanciati e riversati in strada sacchi, sacchetti, cartoni, tubi, monopattini. In alcuni casi l'abbandono di rifiuti è avvenuto in modo talmente massivo da avere determinato il cambiamento dell'aspetto del territorio. In totale sono state comminate circa 14mila euro di sanzioni amministrative. I controlli del commissariato di Gela e della Questura di Caltanissetta proseguiranno. (ANSA).