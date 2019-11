Berlusconi,su cantieri controlli ex post

(ANSA) - VIAGRANDE (CATANIA), 17 NOV - "Gli imprenditori lasciano progetti e investimenti per i tempi infiniti che occorrono per ottenere le licenze, così i cantieri chiudono perché sommersi da carte e burocrazia. E' giunta l'ora di dire basta e di riavviare l'economia del Paese. Lo potremo fare con l'eliminazione del sistema delle autorizzazioni preventive passando a un sistema di controllo successivo". Lo ha detto Silvio Berlusconi intervenendo telefonicamente alla giornata conclusiva dei lavori di Etna19 di Forza Italia a Viagrande.

"Basterà avviare l'impresa - ha spiegato - senza attendere l'intervento della pubblica amministrazione, sempre rispettando le norme di legge. Poi ci sarà un controllo ex post. Questo rilancerà economia ed è al primo punto del nostro programma e creerà 800mila nuovi posti di lavoro nei cantieri per i siciliani".