Trasporta 30 kg hashish, arrestato

(ANSA) - PALERMO, 15 NOV - I carabinieri hanno arrestato a Palermo Pasquale Maffei, 34 anni, napoletano, accusato di detenzione di 30 kg di hashish. L'uomno a bordo di un'auto è stato fermato per eccesso di velocità a un posto di controllo in via Regione siciliana. Nell'auto è stato trovato nascosto nei pannelli delle portiere l'hashish. Il corriere è stato portato nel carcere Lorusso di Pagliarelli. L'arresto è stato convalidato.