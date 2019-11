Maltempo: Eolie isolate,pomice in strada

(ANSA) - CATANIA, 12 NOV - Da ieri pomeriggio le Eolie sono isolate per il forte vento di scirocco. Aliscafi e traghetti sono fermi. Nel porto di Milazzo sono bloccati i pendolari che si recano nell'arcipelago per lavoro e anche camion carichi di derrate alimentari e autocisterne di carburanti. La pioggia torrenziale caduta sull'isola ha trascinato la pomice a valle fino a Canneto, in località Calandra. L'amministrazione comunale ha inviato una ruspa per ripristinare la circolazione nella zona.

Intanto, uno smottamento a causa del maltempo è avvenuto sulla strada statale 113, all'altezza di Gioiosa Marea, nel Messinese. Un tratto di strada, per circa due chilometri, è stato chiuso al traffico in entrambe le direzioni per la presenza sull'asfalto di massi e detriti. Sul posto ci sono appartenenti alle forze dell'ordine e personale Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.