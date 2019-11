Edicole chiudono, comuni senza giornali

In Sicilia negli ultimi dieci anni hanno chiuso i battenti almeno 400 edicole. I giornalai sono sprofondati in una crisi profonda e non sembrano vedere vie d'uscita. "A Palermo e provincia registriamo la chiusura di circa il 50 % delle edicole - dice Giulio Lauro, uno degli edicolanti più conosciuti in città che da circa cinquant'anni è impegnato nel Sinagi, il sindacato dei giornalai - C'erano circa 480 edicole, 250 solo a Palermo. Oggi sono 120 a Palermo e 100 in provincia. Sono diversi i fattori che hanno determinato questa situazione, a partire dai costi eccessivi per la distribuzione che diventa più esosa in provincia e per i paesi più distanti. A Pollina non ci sono più edicole da 3 anni e dalle notizie e in altre piccole realtà la direzione è questa. Anche a Roccamena ha chiuso l'unica edicola presente".

"Va detto - aggiunge Lauro - che la gente non legge più il giornale come prima, chi ha voglia di informarsi lo fa velocemente con il web o con la tv. Troppi costi e troppi debiti hanno inciso sulla scelta da parte di tanti a chiudere le attività. Nel 2006 mi avevano offerto 350 mila euro per acquistare la mia edicola e non l'ho venduta. Poi quando ho deciso di venderla ho tenuto il cartello per un anno e nessuno si è fatto avanti. Ero pronto anche a regalare la licenza - sottolinea Lauro - ma niente".