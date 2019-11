Tim: al via 'Risorgimento digitale'

(ANSA) - MARSALA (TRAPANI), 11 NOV - Il neo presidente di Tim, Salvatore Rossi, ha presentato oggi, a Marsala, nel piazzale davanti al Monumento ai Mille, l'iniziativa "Operazione Risorgimento Digitale", un progetto di educazione digitale per l'Italia che ha l'obiettivo di dare impulso al processo di digitalizzazione del Paese. Si tratta di un programma di formazione che a livello nazionale mira a raggiungere un milione di persone attraverso corsi realizzati in tutte le 107 province italiane, facendo leva su oltre 400 formatori Tim che offriranno oltre 20 mila ore di lezioni, coinvolgendo associazioni, centri di aggregazione ed incontro territoriali, polisportive e centri anziani. "Sulle conoscenze digitali - ha detto Rossi - siamo ancora indietro. Ci batte anche la Costa Rica. Ma non è un problema di infrastrutture, le strade per internet sono state già realizzate. La fibra è il futuro e all'80% l'Italia ha la sua copertura. Il fatto è che molti hanno paura di non sapere usare internet".