Stato-mafia:avv. Dell'Utri, trasmettere video Berlusconi

(ANSA) - PALERMO, 11 NOV - La difesa di Marcello Dell'Utri, imputato al processo d'appello sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia, ha chiesto di proiettare in aula, prima della deposizione dell'ex premier Silvio Berlusconi prevista per oggi, una video intervista dell'ex Presidente del Consiglio in cui, dopo il verdetto di primo grado, dichiarava che il suo Governo non aveva mai ricevuto minacce mafiose. Berlusconi è stato citato a deporre proprio dai legali di Dell'Utri.

La Procura generale si è opposta alla richiesta: "questa è un'aula di giustizia, non uno studio televisivo" ha detto il pg Giuseppe Fici. La corte si è ritirata in camera di consiglio per decidere. (ANSA).