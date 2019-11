Violenza a turista, 3 minori in comunità

(ANSA) - PALERMO, 6 NOV - Sarebbero stati tre minorenni a molestare una turista tedesca, palpeggiandola e offendendola con frasi volgari, alla Vucciria a Palermo lo scorso 15 settembre. A risalire al branco sono stati gli agenti della polizia del commissariato Centro che hanno eseguito un'ordinanza del tribunale per i minorenni. I giovanissimi sono stati portati in comunità. Sono accusati di violenza sessuale. La giovane di 23 anni si trovava in vacanza nel capoluogo quando è stata accerchiata in piazza Caracciolo dai giovani che hanno iniziato a palpeggiarla e mostrare le parti intime. La turista è riuscita a raggiungere il B&B dove era ospitata e ha chiamato la polizia.

Ad incastrare i tre minorenni, due 17enni ed un 15enne che risiedono nella zona della Vucciria, la visione delle immagini di alcuni esercizi commerciali della zona che hanno ripreso l'aggressione.