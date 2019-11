Guide: Michelin, 17 ristoranti stellati in Sicilia

(ANSA) - PALERMO, 06 NOV - Sono 17 i ristoranti siciliani premiati con le celebri 'stelle' assegnate dalla guida Michelin 2020 ai ristoranti italiani, alla 65/esima edizione. Due le 'new entry' siciliane che guadagnano la stella: il ristorante Zash dell'omonimo boutique hotel a Riposto, in provincia di Catania, e il ristorante Otto Geleng del Grand Hotel Timeo di Taormina, in provincia di Messina. Due soli i ristoranti premiati con le due stelle, peraltro riconfermati: La Madia a Licata (Ag), dello chef Pino Cuttaia, e il Duomo a Ragusa dello chef Ciccio Sultano. Ad essere fregiati da una stella sono invece 15 ristoranti: Coria a Caltagirone (Ct), Sapio a Catania, Shalai a Linguaglossa (Ct), Zash a Riposto (Ct), Signum a Salina (Me), Cappero a Vulcano (Me), La Capinera, St. George by Heinz Beck e Otto Geleng al Timeo a Taormina (Me), I Pupi a Bagheria (Pa), Bye Bye Blues a Palermo, Il Bavaglino a Terrasini (Pa), Accursio a Modica (Rg) e Locanda Don Serafino e La Fenice a Ragusa. (ANSA).