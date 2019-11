Paziente morta, chiesto giudizio per 4

(ANSA) - PALERMO, 5 NOV - E' stata fissata per giovedì prossimo davanti al gup Piergiorgio Morosini l'udienza preliminare dopo la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti del responsabile dell'unità operativa di endoscopia digestiva del Policlinico di Palermo Francesco D'Arpa, del direttore della Chirurgia generale d'urgenza Gaspare Gulotta e dei medici Salvatore Napoli e Giuseppe Profita. I 4 sono accusati di omicidio colposo per la morte di Rosaria Venutelli, deceduta a 70 anni nell'ospedale il 12 dicembre 2017.

L' inchiesta è nata dopo un esposto dei familiari della donna, rappresentati dall'avvocato Angelo Mangione. Alla paziente, ricoverata per una colica, non sarebbe stata somministrata la terapia antibiotica e non sarebbe stato eseguito l'intervento di rimozione della coliciste.