L'eros in mostra in galleria Bagheria

Sarà inaugurata dalla scrittrice Rosanna Balistreri sabato 26 ottobre alle 18 la mostra "Galleria dell'eros-Nuove acquisizioni" nei locali del Centro d'arte e cultura "Piero Montana" in via B. Mattarella 4 a Bagheria (Pa).

In mostra 28 artisti espositori con più di 50 opere tra eros e pornografia. "Una mostra provocante - dice Piero Montana che gestisce il centro d'arte e cultura - in senso anti moralistico e borghese, che mira invece anche alla più intima e libera espressione della sensibilità erotica ed artistica. Una sensibilità a fior di pelle che trasuda da tutte le opere in mostra". Venti le nuove acquisizioni del centro tra cui opere di Juan Esperanza, Gai Candido, Accursio Truncali, Giovanni Proietto, Alba Montori, Calogero Barba, Renato Lipari. Oltre ai lavori dei vari artisti saranno esposti tre dei manifesti cinematografici della pornodiva Moana Pozzi.