Pesca: Mazara del Vallo capitale internazionale blu economy

(ANSA) - PALERMO, 21 OTT - Si è conclusa ieri sera con il raggiungimento di importanti risultati l'ottava edizione di Blue Sea Land, la manifestazione sulla blu economy organizzata a Mazara del Vallo dal Distretto della Pesca e Crescita Blu, con la collaborazione di tre Ministeri, della Regione Siciliana e del Comune. In primo luogo l'apertura di un nuovo canale di dialogo con il governo libico, attraverso una serie di incontri con il Ministro dell'Agricoltura e della Pesca Abdelbast Ghanimi e la sua delegazione, e con il Sottosegretario agli Esteri Mamhud Eltellisi, accompagnato dall'Ambasciatore libico in Italia, Omar Tarhuni. Da sottolineare anche la presenza del Vice Commissario per Italia Expo Dubai 2020, Marcello Fondi, il quale, dopo avere svelato alcuni particolari del padiglione italiano all'Expo di Dubai, ha candidato Blue Sea Land a partecipare all'evento nell'ambito della presenza della regione siciliana. Risultati sono stati ottenuti anche sul fronte degli accordi sottoscritti con delegazioni governative del Ghana e della Costa d'Avorio, mentre con il Mozambico è stato avviato un primo interessante contatto per future relazioni. "In questa edizione - ha spiegato il Presidente del Distretto Siciliano della Pesca, Nino Carlino - abbiamo ospitato 40 delegazioni di Paesi esteri. Abbiamo avuto il piacere e l'onore di potere avere con noi Ministri, Vice Ministri, Sottosegretari e ben 8 ambasciatori. Il Governo Italiano ha sostenuto la nostra azione, che mira ad ottenere accordi di cooperazione internazionale nel nome della Blue Economy, grazie alla presenza del Sottosegretario agli Esteri, Manlio Di Stefano, e del Sottosegretario alle Politiche Agricole e alla Pesca, Giuseppe L'Abbate. Ci sono stati inoltre ben 51 incontri B2B -grazie anche alla preziosa collaborazione dell'Istituto per il Commercio Estero". L'Assessore regionale alla Pesca, Edy Bandiera, si è complimentato con gli organizzatori dell'evento e si è detto disponibile a sostenere la presenza del Blue Sea Land a Expo Dubai 2020. Anche il vice presidente della regione, Gaetano Armao, ha partecipato alla cerimonia conclusiva della manifestazione.