Abusivismo: demolito fabbricato a Cefalù

(ANSA) - CEFALU' (PALERMO), 21 OTT - Demolito a Cefalù (Pa) un fabbricato abusivo. L'ordine è stato dato dalla Procura della Repubblica di Termini Imerese che ha chiesto al Comune di sgomberare l'immobile in via Gibilmanna e di fare intervenire le ruspe. L'operazione è stata avviata senza problemi. I proprietari e il conduttore hanno liberato i locali prima che le ruspe entrassero in azione.

E' la prima volta che a Cefalù venga demolito un edificio abusivo. Nei giorni scorsi in Prefettura si era svolta una riunione per l'esecuzione in provincia di Palermo di varie ordinanze di demolizione emesse sulla base di sentenze della magistratura.