Pesi: triplo oro per Alessandra Pagliaro

(ANSA) - ROMA, 19 OTT - Ai Campionati Europei Juniores e Under 23 di Sollevamento Pesi, in corso a Bucarest, l'azzurra Alessandra Pagliaro centra tre volte l'oro nella categoria 45 kg: nello slancio 85 kg, nello strappo 66 kg e nel totale 151 kg. L'atleta 22enne, vincitrice nel concorso per l'accesso al Gs Fiamme Rosse dei Vigili del fuoco nella pesistica (prossimamente alle prese con il corso di formazione) regala quindi grandi soddisfazioni alla Nazionale azzurra con questo prestigioso en plein continentale.