C.destra:Toti,Lega primo partito ha onore guidare coalizione

(ANSA) - PALERMO, 19 OTT - "Mi sembra molto più prosaicamente che siano stati tutti gli italiani alle ultime elezioni a dargli una percentuale sopra il 34%. Se era per quello ci si poteva risparmiare tutti quanti la gita a Roma. La Lega è il primo partito del centrodestra nei numeri e questo le dà l'onore di guidare la coalizione, ma anche l'onere di doverla ricostruire secondo schemi e modelli nuovi che non siano quelli ereditati da una seconda Repubblica che il voto del 4 marzo dello scorso anno ha chiuso. Quindi oggi comincia un percorso, mi auguro che il segretario Salvini sappia farsene carico in modo compito e anche convincente". Lo ha detto il governatore della regione Liguria Giovanni Toti, a Palazzo dei Normanni, a Palermo, a margine della seconda giornata di 'Meridiano Sanita' Sicilia' forum organizzato da The European House Ambrosetti e Cefpas con il patrocinio di Ars e Regione Siciliana.(ANSA).