Musica: Quartetto Kelemen a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 17 OTT - E' stato definito dalla critica internazionale uno tra i più emozionanti gruppi di musica da camera di tutto il mondo: martedì 22 ottobre, alle 20.45, il Quartetto Kelemen approda a Palermo, al Politeama Garibaldi, per riaprire la stagione concertistica dell'Associazione Siciliana Amici della Musica dopo la pausa estiva. Da Schubert a Bartók, il programma della formazione composta da Barnabas Kelemen e Dmitry Kokas al violino, Katalin Kokas alla viola e Mon Puo al violoncello. Il quartetto è stato fondato a Budapest nel 2009 e si è esibito in Ungheria, Germania, Austria, Svizzera, Italia, Croazia e Australia, ha seguito le masterclass di artisti illustri come András Schiff, Günter Pichler, Zoltán Kocsis, Miklós Perényi, Péter Komlos e Gábor Takács-Nagy. Il suo repertorio comprende attualmente opere di Haydn, Mozart, Mendelssohn, Brahms, Ciaikovskij, Bartók, Ligeti e Kurtág.