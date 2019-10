A Lampedusa i 172 migranti soccorsi ieri

(ANSA) - LAMPEDUSA (AGRIGENTO), 16 OTT - Sono 172 i migranti sbarcati in nottata a Lampedusa dopo essere stati soccorsi nel Canale di Sicilia dalle motovedette italiane. I profughi erano a bordo di un barcone in difficoltà a 35 miglia nautiche a sud ovest di Lampedusa, in area Sar maltese. I migranti sono stati trasferiti nell'hot spot dell'isola.

Intanto i sommozzatori della Guardia costiera scenderanno oggi per la prima volta a circa 60 metri di profondità, a sei miglia a Sud dalla costa di Lampedusa, dove è naufragato la barca carico di migranti. I sommozzatori si trovano, al momento, nella camera iperbarica di Lampedusa. Al nucleo sommozzatori della Guardia costiera di Messina si uniranno i nuclei di Cagliari e Napoli. Si tenterà, a partire da oggi, il recupero delle 12 salme che sono state individuate, ieri, dal Rov della Guardia costiera.