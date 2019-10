80 alunni a giornata Protezione civile

(ANSA) - PALERMO, 16 OTT - Ottanta studenti medi di sette scuole hanno partecipato all'iniziativa organizzata nella Prefettura di Palermo per la 'settimana nazionale di protezione civile' per la diffusione della cultura della prevenzione. I ragazzi sono stati accolti dal prefetto Antonella De Miro e dal capo del Dipartimento regionale di Protezione civile, Calogero Foti.

I ragazzi hanno incontrato i volontari della Protezione civile, hanno partecipato a una simulazione di emergenza, hanno assistito alle tecniche di primo soccorso e hanno visionato un video dei vigili del fuoco. Inoltre, hanno avuto modo di apprendere il funzionamento della tenda di decontaminazione, piazzata nel giardino della Prefettura, l'unica disponibile nel Sud Italia. Dopodomani gli ottanta alunni saranno protagonisti della simulazione di evacuazione, nell'ambito del progetto "Io non rischio scuola", nell'Istituto comprensivo statale "Luigi Capuana", in via Alessio Narbone.