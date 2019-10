Mostre: la Vucciria raccontata dalle foto Giulio Gallo Gallo

(ANSA) - PALERMO, 9 OTT - Una mostra del fotografo Giulio Gallo Gallo sulla vita e le storie dei commercianti della Vucciria sarà inaugurata domani, giovedi 10 ottobre, alle 17,30 presso l'Instituto Cervantes di via Argenteria nuova, nella ex Chiesa di Santa Eulalia dei catalani, a Palermo. Saranno esposte 63 fotografie a colori e in bianco e nero con i ritratti dei fondatori dei negozi, ma anche immagini sacre e di devozione custodite negli altarini delle botteghe del quartiere.

Il fotografo palermitano, Giulio Gallo Gallo, alla sua quarta mostra, in un anno di lavoro ha creato un album ricordo dedicato agli ultimi commercianti della Vucciria la cui sopravvivenza è segnata dagli iper mercati, aperti anche la domenica e dalla ZTL che ha contribuito a desertificare di giorno questo luogo storico della città.

Alla inaugurazione partecipano l'attrice Stefania Blandeburgo che reciterà il monologo "La Signora Vucciria" scritto da Piero Longo, la direttrice del Cervantes Beatrix Hernanz Angulo, la docente universitaria Francesca Fatta e l'autore delle foto. A seguire la consegna di un anello in argento smaltato ricavato da una foto ridotta e realizzato dal maestro orafo Pushi.

L'allestimento della mostra è curato dall'architetto Tony Collura.(ANSA).