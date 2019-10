Familiari di ex nemici rivivono in Sicilia episodio bellico

(ANSA) - CEFALU' (PALERMO), 8 OTT - Uno degli episodi bellici più emozionanti e fantastici, che ha avuto come protagonisti gli equipaggi di quattro aerei inglesi, sarà rievocato il 13 ottobre a Cefalù con un incontro che cancellerà gli odi e le rivalità della guerra. I quattro aerei erano partiti dalla base alleata di Malta l'11 novembre 1941. Dovevano colpire un convoglio navale italiano che portava rifornimenti e viveri alle truppe in Libia. Ma sbagliarono rotta e finirono sulla costa di Cefalù.

Rimasti senza carburante, i piloti tentarono un ammaraggio. Tre aerei finirono in mare. Cinque degli uomini di equipaggio si salvarono a nuoto e furono catturati. L'altro aereo riuscì ad atterrare sulla spiaggia capovolgendosi. Il pilota Raymond Warren Taylor e il mitragliere uscirono indenni e furono pure presi prigionieri. Dopo quasi 80 anni un pilota civile di Cefalù, Luca Lazzara, è riuscito a ricostruire l'episodio e a rintracciare una figlia di Taylor, Sally. Vive in Nuova Zelanda, dove la famiglia si era trasferita. Dalla Nuova Zelanda e dall'Inghilterra verranno a Cefalù per partecipare alla giornata organizzata dal Comune i parenti di quei soldati ex nemici, che sono tutti scomparsi.

